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Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор

Анастасия Волоснова

Общество
Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор
Фото: Администрация президента РФ

Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» была утверждена как единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. Соответсвующий документ подписал в среду, 25 августа, президент РФ Владимир Путин.

Распоряжение президента вступит в силу 1 сентября. При этом к концу сентября 2021 года новый назначенный единый центр учета должен будет заменить отдельных операторов, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Зимой в Государственную думу внесли законопроект, направленный на исключение возможности приема ставок при проведении лотерей на сайтах букмекерских контор.

А в июле 2020-го в РФ был принят закон, запрещающий совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов и разрешающий принимать ставки в букмекерских конторах только на события, возникающие в ходе спортивных соревнований.

До этого небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» лишилась лицензии. По данным ЦБ РФ, организация была вовлечена в проведения непрозрачных операций, в том числе осуществляла расчеты с онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами.

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