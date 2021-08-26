Петр Бирюков: В Москве благоустроят территории 39 поликлиник, в которых идет капремонт

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 столичных поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. После завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники.

— Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике, — отметил Петр Бирюков. — В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки.

Заместитель мэра пояснил, что сейчас эти территории не соответствуют стандарту, в частности, пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет обозначения пешеходных переходов, необходимого освещения и навигации. В рамках благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, оборудуют более 40 навесов в виде пергол для велосипедов и колясок, установят понятную навигацию.

— Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети, — рассказал Петр Бирюков. — Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения гипоаллергенные. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тысячи кустарников, обустроят свыше 90 тысяч квадратных метров газона и около 10 тысяч квадратных метров цветников. Завершить работы по благоустройству планируется в 2022 году.