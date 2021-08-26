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Конкурс на присуждение туристической премии «Путеводная звезда» проведут в Москве

Анастасия Колоскова

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Конкурс на присуждение туристической премии «Путеводная звезда» проведут в Москве
Фото: mos.ru

Постановление о проведении конкурса на присуждение туристической премии «Путеводная звезда» подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победителя определят по итогам онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин» в категориях «Гастрономия», «Проживание», «Досуг», «Комфорт и впечатления» и «Медиа».

В этом году на конкурсе представят еще одну категорию туристического сервиса Russpass — TravelTech. В нее войдут номинации «IT-решение для гостинично-ресторанного бизнеса», «Стартап года», «Цифровизация объектов туристического показа» и «IT-решение для делового туризма».

Прием заявок на участие в конкурсе откроется в октябре, а победителей назовут в декабре 2021-го.

Премию «Путеводная звезда» учредил в 1999 году Комитет по туризму и гостиничному хозяйству с целью повысить качество экскурсионного и туристического сервиса, гостиничного обслуживания и поощрить новаторские инициативы в отрасли.

За эти годы лауреатами премии стали 230 организаций, проектов и лидеров отрасли, которые внесли вклад в развитие индустрии гостеприимства в Москве и повышении ее туристической привлекательности, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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