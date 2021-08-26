Столичный Росреестр принял в июле более 50 тысяч электронных заявлений

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В управление столичного Росреестра в июле 2021 поступило 54 435 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот показатель вырос в полтора раза (+47 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 069) и в 1,8 раза (+83 процента) по сравнению с июлем 2019 года (29 695).

— Заинтересованность участников рынка в электронной регистрации прав и постановке на кадастровый учет объясняется удобством и эффективностью взаимодействия с ведомством и экономией времени. Мы продолжаем фиксировать устойчивый тренд перехода граждан на использование наших онлайн сервисов. Также отмечаем, что Росреестром разработан и поддерживается сервис прямого доступа (СПД), который успешно применяется в ряде кредитных организаций, застройщиков жилья, органов власти, а также Федеральной нотариальной палатой, — прокомментировал глава Управления Игорь Майданов.

Чтобы использовать СПД на стороне заявителя, необходимо разработать программный модуль, который обеспечит взаимодействие с системой, а также подписать соглашение с Росреестром.

Всего за 7 месяцев этого года Управление приняло в электронном виде 41 721 заявление на государственную регистрацию ДДУ, это более 50 процентов всех ДДУ, поступающих в Управление. Показатель на 65 процентов превысил аналогичный период 2020 года (25 290) и на 48 процентов — 2019 года (28 277).

Игорь Майданов добавил, что более 30 процентов документов на государственную регистрацию прав по всем направлениям подается в Управление в электронном виде.