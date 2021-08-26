Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзикла

Василий Плиткин

Общество
В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзикла
Сцена из мюзикла «Монте-Кристо» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

Новый сезон уникальный шанс впервые увидеть все три флагманских мюзикла на сцене Театра оперетты: нашумевшую постановку «Граф Орлов», легендарный «Монте-Кристо» и знаменитую «Анну Каренину».

Открывает сезон мюзикл «Анна Каренина»

В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзиклаМюзикл «Анна Каренина» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

Блестящее общество, балы и светские салоны, мимолетное знакомство и любовь, которая становится одновременно великим счастьем и проклятием — калейдоскоп чувств и эмоций увлекает и захватывает зрителей мюзикла «Анна Каренина».

С 14 по 19 сентября мюзикл «Анна Каренина» предстанет на сцене Театра оперетты. В ролях признанные звёзды жанра: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Лика Рулла и другие.

«Монте-Кристо» — первый российский мюзикл

В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзиклаМюзикл «Монте-Кристо»/ Фото: Пресс-служба Театра оперетты

«Монте-Кристо» — рекордсмен по продолжительности проката в России, единственный российский мюзикл-хит, более 10 лет не покидающий московскую сцену, подхватит эстафету нового театрального сезона и предстанет на сцене с 21 по 26 сентября.

Успех «Монте-Кристо» на московской сцене демонстрирует, что российский мюзикл, поставленный на высочайшем профессиональном уровне, может быть конкурентоспособным с мировыми проектами и даже превосходить их.

Долгожданное возвращение – мюзикл «Граф Орлов»

В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзиклаМюзикл «Граф Орлов» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

«Граф Орлов» — второй проект команды продюсеров и творческой группы, создавших легендарный мюзикл-хит «Монте-Кристо» и знаменитый мюзикл «Анна Каренина». Нашумевшие постановки побили все рекорды по длительности проката в России и обрели признание за рубежом.

Ценителей мюзиклаждёт встреча с любимыми солистами, чьи имена хорошо знакомы со дня премьеры: Екатерина Гусева, Игорь Балалаев, Александр Рагулин, Теона Дольникова, Валерия Ланская, Аглая Шиловская и другие звёзды жанра воплотят незабываемые образы героев истории о любви, дворцовых интригах и предательстве. На сцене Театра оперетты с 15 по 24 октября.

— Я знала: пройдёт какое-то время, и спектакль вернётся на сцену. Так что это долгожданное возвращение!, — рассказывает Екатерина Гусева, исполнительница роли Екатерины II.

Читайте также:
Театр «Московская оперетта»театральная постановкаафиша
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте