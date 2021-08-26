В новом сезоне на сцене Театра Оперетты зрители смогут увидеть три легендарных мюзикла

Сцена из мюзикла «Монте-Кристо» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

Новый сезон — уникальный шанс впервые увидеть все три флагманских мюзикла на сцене Театра оперетты: нашумевшую постановку «Граф Орлов», легендарный «Монте-Кристо» и знаменитую «Анну Каренину».

Открывает сезон мюзикл «Анна Каренина»

Мюзикл «Анна Каренина» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

Блестящее общество, балы и светские салоны, мимолетное знакомство и любовь, которая становится одновременно великим счастьем и проклятием — калейдоскоп чувств и эмоций увлекает и захватывает зрителей мюзикла «Анна Каренина».

С 14 по 19 сентября мюзикл «Анна Каренина» предстанет на сцене Театра оперетты. В ролях признанные звёзды жанра: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Лика Рулла и другие.

«Монте-Кристо» — первый российский мюзикл

Мюзикл «Монте-Кристо»/ Фото: Пресс-служба Театра оперетты

«Монте-Кристо» — рекордсмен по продолжительности проката в России, единственный российский мюзикл-хит, более 10 лет не покидающий московскую сцену, подхватит эстафету нового театрального сезона и предстанет на сцене с 21 по 26 сентября.

Успех «Монте-Кристо» на московской сцене демонстрирует, что российский мюзикл, поставленный на высочайшем профессиональном уровне, может быть конкурентоспособным с мировыми проектами и даже превосходить их.

Долгожданное возвращение – мюзикл «Граф Орлов»

Мюзикл «Граф Орлов» / Фото: Пресс-служба Театра оперетты

«Граф Орлов» — второй проект команды продюсеров и творческой группы, создавших легендарный мюзикл-хит «Монте-Кристо» и знаменитый мюзикл «Анна Каренина». Нашумевшие постановки побили все рекорды по длительности проката в России и обрели признание за рубежом.

Ценителей мюзиклаждёт встреча с любимыми солистами, чьи имена хорошо знакомы со дня премьеры: Екатерина Гусева, Игорь Балалаев, Александр Рагулин, Теона Дольникова, Валерия Ланская, Аглая Шиловская и другие звёзды жанра воплотят незабываемые образы героев истории о любви, дворцовых интригах и предательстве. На сцене Театра оперетты с 15 по 24 октября.

— Я знала: пройдёт какое-то время, и спектакль вернётся на сцену. Так что это долгожданное возвращение!, — рассказывает Екатерина Гусева, исполнительница роли Екатерины II.