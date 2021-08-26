День открытых дверей пройдет в культурных учреждениях Подмосковья

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Культурно-досуговые учреждения Подмосковья 28 августа приглашают посетителей на день открытых дверей. В программе мероприятий запланированы выставки, концерты, лекции, мастер-классы, кинопоказы.

Так, в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитровском городском округе будут работать тематические фотозоны и анимационные локации. Все желающие смогут познакомиться с работой «Школы блогинга».

В культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» в городском округе Красногорск организуют тематический концерт-презентацию деятельности творческих коллективов учреждения. Здесь же откроют выставки детских работ, проведут мастер-классы по робототехнике, диско, игре на духовых инструментах, современным танцам, изобразительному искусству, а в финале запустят танцевальный флешмоб.

День открытых дверей в стиле «Алиса в стране чудес» пройдет в сельском доме культуры «Майдарово» в городском округе Солнечногорск. Посетителей ждут королевский крокет, садовые розы, шляпы, предсказывающие будущее, гигантские буквы. А в сельском доме культуры «Березки» проведут тематический квест «Путешествие по времени».

В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в городском округе Балашиха организуют мастер-класс по арт-дизайну, проведут серию открытых уроков по хореографии и театральному искусству, представят кукольный спектакль для малышей «Забавный зверинец».

В городском округе Люберцы в культурном центре «Дом офицеров» гости смогут поучаствовать в мастер-классах по шахматам и скорочтению, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.