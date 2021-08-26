Названа средняя зарплата учителя в Москве

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Средний размер заработной платы столичного учителя составляет 117 тысяч рублей. Об этом заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

— Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей, — приводит слова Молоткова ТАСС.

Он отметил, что повышение зарплаты повлияло на увеличение потока в столицу лучших учителей из регионов, что позитивно отразилось на качестве образования.

Руководитель департамента добавил, что такие условия доступны и для молодых педагогов. Для них также открывается широкий спектр возможностей по трудоустройству.

Еще студентами они могут познакомиться с профессией, например, приняв участие в проекте «Ассистент учителя». В обязанности выпускников вузов входит сопровождение образовательного процесса учеников в первых классах.

Кроме того, Александр Молотков подчеркнул, что педагоги имеют возможность разносторонне повысить квалификацию на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров или на магистерских программах и у лучших преподавателей.

Поддерживать профессиональный рост и развитие преподаватели могут за счет участия в профессиональных конкурсах, добавил руководитель департамента.