Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названа средняя зарплата учителя в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Названа средняя зарплата учителя в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средний размер заработной платы столичного учителя составляет 117 тысяч рублей. Об этом заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

— Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей, — приводит слова Молоткова ТАСС.

Он отметил, что повышение зарплаты повлияло на увеличение потока в столицу лучших учителей из регионов, что позитивно отразилось на качестве образования.

Руководитель департамента добавил, что такие условия доступны и для молодых педагогов. Для них также открывается широкий спектр возможностей по трудоустройству.

Еще студентами они могут познакомиться с профессией, например, приняв участие в проекте «Ассистент учителя». В обязанности выпускников вузов входит сопровождение образовательного процесса учеников в первых классах.

Кроме того, Александр Молотков подчеркнул, что педагоги имеют возможность разносторонне повысить квалификацию на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров или на магистерских программах и у лучших преподавателей.

Поддерживать профессиональный рост и развитие преподаватели могут за счет участия в профессиональных конкурсах, добавил руководитель департамента.

Читайте также:
Департамент образования городазарплаты учителейсредняя зарплата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте