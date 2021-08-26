Депутат Ирина Белых: Студенты колледжей получат новые возможности для самореализации

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Сегодня прошла презентация профориентационного проекта «Гид-экскурсовод на автомобиле». Участники мероприятия: представители департамента образования и науки Москвы, столичного Центра занятости и комитета по туризму, а также руководители колледжей и музеев города обсудили концепцию реализации проекта и его интеграцию в городскую образовательную среду.

Профессиональные гиды, способные провести разнообразные тематические экскурсии, составить индивидуальные маршруты для самых искушенных туристов, и при этом на «отлично» владеющие навыками вождения — таких специалистов в скором времени будут выпускать профильные московские колледжи — участники уникального профориентационного проекта:

— Студенты колледжей получат новые возможности для самореализации. Сегодня важно предоставить молодежи возможность выбора: выбора профессии, выбора занятия по душе. И город такой выбор предоставляет. На мероприятии прозвучал очень важный тезис: именно молодые москвичи смогут освоить новый, современный формат туристических услуг, быстро адаптироваться к технологическим изменениям, но при этом на высоком уровне овладеть знаниями по истории, культуре, архитектуре города. Москва, как мировой центр туризма нуждается, в компетентных гидах, которые смогут рассказать гостям города о величии и уникальности столицы, — рассказала куратор проекта, депутат ГД Ирина Белых.

Парламентарий отметила, что в этом учебном году проект «Гид-экскурсовод на автомобиле» стартует на пяти учебных площадках столичных колледжей. Интегрированные в эксперимент музеи уже разработали уникальные экскурсионные маршруты, в том числе, познавательный «Реки Москвы». Сняты обучающие фильмы, составленные музейными специалистами.

— Проект живой, интересный, к его перовому этапу все готово. Мы также понимаем и конечный его итог — это грамотные и профессиональные специалисты, выпускники колледжей с востребованными компетенциями: водитель и экскурсовод, — сказал Николай Антонов, начальник Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования и науки города Москвы.

Участники мероприятия особо подчеркнули востребованность введения новой профессии. «Гид-экскурсовод на автомобиле» дает возможность комплектации новыми кадрами динамично развивающейся туристической отрасли столицы. Также актуальная профессия —это способ для молодых ребят сразу после окончания средне специального учебного заведения получить дополнительную профессию, стать самозанятым.

— Как было сказано участниками мероприятия, мы набираем «отряд космонавтов», и я говорю: «Поехали!». Уверена, что наш эксперимент покажет высокие результаты, но главное, чтобы он был интересен ребятам. Ведь основная цель проекта: научить молодых ребят грамотно и с любовью рассказывать гостям столицы о самом лучшем городе Земли —Москве! — сказала Ирина Белых.

Ранее депутат ГД Ирина Белых рассказала, что активные участники проекта «Московский экскурсовод» получат книжки волонтеров, и это добавит им при поступлении дополнительные баллы к ЕГЭ.