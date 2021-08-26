Безопасность детей — безоговорочный приоритет государства

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Сегодня лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сенатор Инна Святенко и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Выборный обсудили новые стандарты безопасности школьников.

По данным столичного ЦОДД 2021 года школьники передвигаются по заранее сформированным маршрутам. 52 % детей добираются в школу пешком, 21,6 % — на общественном транспорте и еще 22,4 % — на автомобиле с родителями. Еще 4 % используют велосипед. Также 7 % учеников отклоняются от маршрута по разным причинам.

— Сейчас в каждой семье родители проводят профилактические беседы со своими детьми о том, как правильно вести себя по дороге в школу и, конечно, вопросы безопасности на первом месте. Со своей стороны мы должны приложить максимум усилий, чтобы эту безопасность обеспечить. Причём не только к школе, но и к медицинским учреждениям, так как в преддверии начала учебного года школьники проходят диспансеризацию, — начала круглый стол по вопросам детской безопасности сенатор Инна Святенко.

От «дороги к школе» участники обсуждения перешли к охране школ и дворовых территорий, качеству детских площадок и многим другим вопросам, касающимся безопасности детей. Продолжая тему комплексной безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный особый акцент сделал на необходимости стандартизации требований к охранным организациям на объектах образования.

— Приоритетным, с точки зрения законодательства, является принятие закона, который обяжет охранников защищать на объекте охраны прежде всего людей, а потом уже — само имущество.

Насыщенный эмоциями диалог в итоге привел к идее создания «стандарта безопасности для детей», который предложила узаконить председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

— Маршрут ребенка, не только в школу, но и во взрослую жизнь должен стать «дорогой безопасности». Маршрутом, оснащенным всем, что сегодня сопряжено с безопасностью жизни, целостностью физического и психологического здоровья ребенка, — подчеркнула Татьяна Буцкая

Она добавила, что каждая мама и папа должны понимать, что их детям ничего не угрожает ни по дороге в садик или школу, ни во дворе, ни на отдыхе в лагере. В обществе уже устоялось понимание «доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В той же мере должно войти в обиход и понятие «безопасная среда» для детей.

Сенатор Инна Святенко согласилась с Татьяной Буцкой в том, что меры детской безопасности — первичная государственная задача и рассказала о реализованных мерах, а также о тех моментах, которые еще требуют проработки.

— Важно предоставить родителям тот инструмент, с помощью которого они могли бы сообщать о тех проблемах, существующих на конкретном участке маршрута: дом — школа, школа — досуговое учреждение и так далее. На данный момент мониторингом районов столицы, а также прилегающих к образовательным учреждениям территорий занимаются активисты и «Безопасной столицы» и общественных пунктов охраны порядка. Однако стоит подумать и над развитием цифровых технологий и разработать раздел, посвящённый безопасности детей, на портале проекта «Помощник Москвы», — отметила Инна Святенко.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич поддержала идею проведения рейдов совместно с «Безопасной столицей».

— Это нужно сделать в ближайшее время. Сначала мы проверим, насколько безопасны дороги в школу для детей, установим — чего не хватает и что нужно исправить срочно, к началу учебного года, — поделилась Татьяна Косаревич

О принятых на сегодня мерах безопасности школ также рассказал депутат Анатолий Выборный.

— В Москве в качестве дополнительных мер каждое учебное заведение будет проверяться по специально разработанной методике оценки уязвимости объектов. Отдельное требование — наличие камер видеонаблюдения. В Москве уже установлено 17,5 тыс. камер на объектах образования, — сообщил парламентарий.

Он также добавил, что в столице идет процесс создания цифровых паспортов безопасности школ, а школьные охранники, помимо тревожной кнопки на пульте, будут обеспечены радиобрелоками для дистанционного вызова Росгвардии.

В завершении участники отметили, что именно результаты районных рейдов станут основной для разработки и внедрения общих стандартов безопасности тех маршрутов, которые ведут к школе.