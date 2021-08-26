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Татьяна Буланова рассказала, почему плачет во время выступлений

Анна Михалюк

Общество
Татьяна Буланова рассказала, почему плачет во время выступлений
Фото: Youtube / Super

Певица Татьяна Буланова рассказала, почему плачет во время исполнения своих песен. Оказывается, что такая эмоциональность иногда раздражает даже саму артистку, но справиться с этим получается не всегда.

— Сначала это было на песне «Не плачь», — рассказывает Буланова в интервью для YouTube-канала Super. — А потом появилась песня «Колыбельная». Мне самой даже прикольно было, что слезы, все это. Потом прошло год-два, меня начало бесить, что я плачу. И все говорить стали, что я плачусь все время. Мне захотелось вопреки разговорам прекратить это. И иногда получалось, а иногда нет.

Певица рассказывает, что особенные эмоции у нее вызывала песня «Колыбельная», которая напоминала ей о сыне, который ждал ее дома с концертов.

— Помню, в 1993 году мы поехали на гастроли на север. Ездили две недели, я ревела, потому что мама осталась дома с восьмимесячным ребенком. У меня была традиция: когда я уезжала на гастроли, поворачивалась, махала снизу рукой маме, которая стояла у окна, садилась в такси и уезжала. И помню, я поворачиваюсь, мама и головка эта маленькая… Ну до сих пор плакать хочется. Думаю, куда я еду? На две недели? Но надо было семью кормить, — вспоминает певица.

Буланова была замужем дважды. От первого супруга, с которым они прожили 13 лет, она родила сына Александра, а от второго, футболиста Владислава Радимова, — Никиту.

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