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Russian Creative Week пройдет в Парке Горького

Ольга Маркова

Развлечения
Russian Creative Week пройдет в Парке Горького
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Парк культуры имени Горького с 26 по 29 августа приглашает жителей и гостей города на площадку Created in Moscow, организованную в рамках фестиваля «Российская креативная неделя».

Студия креативных технологий Playtronica представит на форуме уникальные мастер-классы, которые сочетают в себе искусство, развлечение и обучение. Для подростков работает выставка SUSTAINABLE CREATIVE EXPО, которая представляет передовые инновационные разработки. Для старшеклассников в программе фестиваля — серия уникальных мастер-классов от лидеров креативных индустрий.

В четверг и в субботу посетители смогут посмотреть фестивальные анимационные фильмы, созданные студиями «Союзмультфильм», «Пчела», «Петербург», школой-студией «ШАР», кинокомпаниями «Снега», «А-фильм» и «Урал-синема».

Мобильный художественный театр продемонстрирует спектакль с AV-включением. Под руководством мультипликатора на воркшопе Детского центра Киностудии «Союзмультфильм» можно создать авторский мультфильм и поучаствовать в викторине.

На показе короткометражек молодых режиссеров зрители увидят дипломные фильмы выпускников Московской школы кино. Режиссер Кирилл Проскурин представит фильм «Он везет свой грузовик», а Вера Смолина — ленту «Парад планет». В заключительный день фестиваля покажут пять короткометражных фильмов, один из которых — «Признание» Натальи Гуркиной.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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