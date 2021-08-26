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Пловцы Исаев и Бартасинский принесли сборной России серебро и бронзу Паралимпиады

Анастасия Волоснова

Спорт
Пловцы Исаев и Бартасинский принесли сборной России серебро и бронзу Паралимпиады
Фото: vk/russianparalymp

Российский пловец Артем Исаев завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио, а россиянин Дмитрий Бартасинский взял бронзу. Соревнования в классе SB9 состоялись в четверг, 26 августа.

Первое место занял итальянец Стефано Раймонди (1 минута 5,35 секунды). Исаев отстал от итальянца на 2,10 секунды.

Бронзовую медаль взял Бартасинский (+2,71 секунды). При этом четвертое место также занял россиянин Дмитрий Григорьев (+3,21 секунды).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. На данный момент в копилке сборной России 11 медалей.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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