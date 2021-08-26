Большой детский фестиваль стартует в Московском Губернском театре с 1 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве с 1 сентября по 12 ноября пройдет IV Международный большой детский фестиваль. Зрителям представят лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

Открытие фестиваля состоится в Московском Губернском театре. Спектакль «Хроники Нарнии. Племянник чародея» Красноярского ТЮЗа в постановке Романа Феодори станет первым в череде просмотров.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино- и анимации для детей будут показаны 28 фильмов. Конкурсная программа пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн.

Зрители также увидят спектакли: «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» Красноярского театра юного зрителя, «Тео возвращается домой» Ивановского областного театра кукол, «Самый маленький самолет на свете» Могилевского областного театра кукол, «Гамлет» и «Сказка об Одиссее» Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова, «Хармс» Екатеринбургского театра кукол, «Тараканы» Нижневартовского театра юного зрителя, «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Няганского театра юного зрителя, «Бумажные человечки» музыкального театра «Живой театр» и «Дидона и Эней» театра «Трикстер».

Победителей фестиваля определяет независимое детско-юношеское жюри, сообщается на сайте форума.