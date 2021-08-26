Сергей Собянин рассказал о планах развития ТПУ «Выхино»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

В ближайшие годы будет проведена комплексная реконструкция транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра ТПУ в районе Выхино-Жулебино.

Он отметил, что Выхинский транспортно-пересадочный узел, чей пассажиропоток составляет 400 тысяч человек в сутки, является одним из самых проблемных в столице.

К проекту его реконструкции специалисты приступят уже в этом году, а уже в следующем начнутся строительные работы.

— Это станция МЦД-3, которая будет построена на базе существующей железнодорожной платформы. Это задача РЖД по договору. Помимо этого, будет проведена реконструкция платформы станции метро «Выхино», которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, она не очень комфортная для пассажиров. И третий объект — коммерческий, который подразумевает строительство конкорса над путями и создание дополнительных переходов, удобных для жителей, — цитирует Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Ключевым элементом проекта станет модернизация станции метро «Выхино», которая была построена в 1966 году и не отвечает современным стандартам транспортного обслужи­вания.

В рамках реконструкции будет построен современный надземный пассажирский терминал (конкорс) с общим распределительным залом, турникетами, железнодорожными кассами и кассами метро, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров.

Пассажиры смогут сделать пересадку в теплом и сухом контуре, а лифты и эскалаторы станут быстрее и будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кровля конкорса станет зоной отдыха для пассажиров, на ней установят лавочки и детские площадки. Строительство конкорса уменьшит шум поездов метро и электричек для находящихся рядом кварталов.

Фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта перекроют навесами, общая площадь которых составит шесть тысяч квадратных метров.

Помимо этого, проект модернизации подразумевает строительство торгового центра, многоуровневой парковки на 680 машино­-мест, плоскостной стоянки на 160 машино-мест и разворотной площадки, а также частичную реконструкцию прилегающего участка улицы Хлобыстова. Территорию ТПУ благоустроят и озеленят.

Финансирование реконструкции ТПУ «Выхино» будет вестись за счет инвесторов. Основные работы завершат в 2025 году.

Согласно прогнозам, пассажиропоток ТПУ к 2030 году по-прежнему будет составлять 170–190 тысяч человек в сутки. В то же время «Выхино» станет более комфортным местом для пассажиров и местных жителей.

Кроме того, продолжатся работы по благоустройству остальной территории района Выхино-Жулебино. Мэр Москвы сообщил, что распорядится высадить здесь крупные деревья, которые защитят жилые дома от шума транспорта.

— Каждый год мы высаживаем тысячи деревьев, большинство из них — маленькие, они плохо приживаются. По большому счету, толку от них мало. Надо вот здесь 10-, 20-, 30-летние деревья высаживать, чтобы они сразу создавали зеленый фронт и закрывали дорогу, — пояснил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы поручил создать в районе досуговый центр на месте бывшего кинотеатра «Энтузиаст».