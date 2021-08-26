Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач дал неожиданный совет, как легко пережить похолодание

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач дал неожиданный совет, как легко пережить похолодание
Фото: Александр Казаков, Вечерняя Москва

Для того чтобы комфортнее пережить похолодание на улице без вреда для здоровья, нужно следовать ряду правил. Не курить, ходить по лестнице и принимать прохладные ванны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, для того чтобы обеспечить поступление тепла во все участки тела, нужно убрать сосудосуживающие факторы. Главный из которых — курение. Отказавшись от курения, можно повысить порог восприимчивости к холоду.

— Вторая рекомендация — не надевать сразу много летних вещей, а адаптироваться к холоду за счет потребления горячих напитков и физической нагрузки, — сказал врач.

По его словам, обычные гимнастические упражнения с утра или даже «лестница вместо лифта помогут меньше ощущать холод». Кроме того, очень сильно влияет на терморегуляцию недостаток сна. Поэтому в осенний период необходимо высыпаться.

— И вместо приема горячей ванны принимать прохладную, — заключил Шунков.

Читайте также:
эпидемиологосеньхолод
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте