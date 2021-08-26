Врач дал неожиданный совет, как легко пережить похолодание

Фото: Александр Казаков, Вечерняя Москва

Для того чтобы комфортнее пережить похолодание на улице без вреда для здоровья, нужно следовать ряду правил. Не курить, ходить по лестнице и принимать прохладные ванны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, для того чтобы обеспечить поступление тепла во все участки тела, нужно убрать сосудосуживающие факторы. Главный из которых — курение. Отказавшись от курения, можно повысить порог восприимчивости к холоду.

— Вторая рекомендация — не надевать сразу много летних вещей, а адаптироваться к холоду за счет потребления горячих напитков и физической нагрузки, — сказал врач.

По его словам, обычные гимнастические упражнения с утра или даже «лестница вместо лифта помогут меньше ощущать холод». Кроме того, очень сильно влияет на терморегуляцию недостаток сна. Поэтому в осенний период необходимо высыпаться.

— И вместо приема горячей ванны принимать прохладную, — заключил Шунков.