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Эксперт предупредил о последствиях отказа от пластиковых карт

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт предупредил о последствиях отказа от пластиковых карт
Фото: Pexels

В случае окончательного перехода на цифровые банковские карты люди могут столкнуться с ростом мошенничества. Офлайн-системы оплаты через смартфон надежно защищены, однако при покупках в интернете человек может легко лишиться денег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Специалист отметил, что в большинстве случаев людям, расплачивающимся в магазинах при помощи смартфона, не стоит бояться утечки данных.

— Системами оплаты через смартфон занимаются высококлассные специалисты. Ни разу не слышал, чтобы такую систему удалось кому-то взломать, — рассказал Вакулин.

Однако, по словам эксперта, при оплате через смартфон есть риски в случае если на устройстве установлена неофициальная прошивка. В ней могут оказаться встроенные трояны, которые будут похищать данные, предупредил специалист.

При этом использование цифровых карт в интернете небезопасно, подчеркнул эксперт.

— При онлайн-оплате существует множество рисков — начиная с фишинговых сайтов и заканчивая уязвимостями, которые могут крыться в самих платежных системах, — рассказал Вакулин.

По словам собеседника «ВМ», в интернет-магазинах запоминается информация о карте: при повторной покупке сайт не потребует от покупателя код подтверждения. В результате оплата осуществляется в один клик. Уязвимость, обнаруженная на таком ресурсе, может позволить мошенникам получить доступ к средствам на счете, предупредил специалист.

Эксперт также обратил внимание, что преступники могут использовать фишинговые сайты с целью узнать данные карточки.

— Надо обязательно обращать внимание на правильность доменного имени. И смотреть на протокол: если перед адресом сайта стоит https, это означает, что данные защищены. Протокол http такой гарантии не дает, — отметил собеседник «ВМ».

Вакулин подчеркнул, что мошенничества в интернете редко раскрываются: злоумышленники используют различные способы сохранения анонимности. Поэтому при онлайн-оплате нужно быть особенно осторожным, заключил специалист.

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