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Сергей Собянин обсудил с Татьяной Буцкой развитие районов Москвы

Павел Гриднев

Общество
Сергей Собянин обсудил с Татьяной Буцкой развитие районов Москвы
Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая осмотрели территорию будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Выхино. Они обсудили несколько мер по улучшению инфраструктуры района Вешняки, в частности, создание зеленых экранов.

Один из крупнейших ТПУ Москвы «Выхино» объединит в себе метро, наземный транспорт и пригородные поезда. Откроется надземный переход с распределительным залом, лифтами, эскалаторами, кассами и турникетами. На кровле здания разместятся зоны для отдыха с детьми и спортивные площадки. Общая площадь построек более 121 тысячи квадратных метров. Вокруг запланированы зеленые насаждения.

— Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства, — сказал мэр Сергей Собянин

В ходе обсуждения перспектив развития района лидер «Совета Матерей» попросила мэра усилить зеленые насаждения, которые выполнят роль «зеленых щитов» между жилыми комплексами и Северо-восточной хордой.

— При нашем московском темпе жизни, вернувшись с работы домой, хочется слышать тишину, а не гул транспорта, дышать чистым воздухом, а не выхлопными газами, — добавила Буцкая.

Сергей Собянин согласился, что это важно, и рассказал о столичной программе, по которой ежегодно в столице высаживаются тысячи деревьев, но в основном молодых, и приживаются из них далеко не все, поэтому для создания зеленого фронта в ближайшем будущем нужно сажать 30-летние.

— Давайте я это поручение дам, посмотрим, какие деревья, какой высоты, где посадить, — предложил Сергей Собянин.

Также Татьяна Буцкая рассказала мэру о том, что жители Вешняков давно ждут, чтобы в районе появились новые досуговые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сергей Собянин отметил, что для этого даже есть подходящее место.

— Здесь есть еще одна условно молодежная площадка — это кинотеатр «Энтузиаст». В свое время он пользовался популярностью, но его закрыли и никак ему не могут придать новую жизнь. Здесь можно создать молодежный центр со спортивными кружками, — предложил Сергей Собянин.

Мэр пообещал сразу после встречи дать соответствующие поручения, заложить реконструкцию в план развития района и поставить на месте бывшего кинотеатра новый досуговый центр.

По итогам встречи Татьяна Буцкая отметила, что при таком комплексном подходе столице можно стремиться к новым уровням развития далеких от центра районов, чтобы жители Чистопрудного бульвара на выходные ездили отдыхать в парки Выхино. Транспортная инфраструктура для этого фактически готова, но само понятие «спальный район» должно остаться в прошлом.

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