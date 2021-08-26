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Мишустин помог несправившемуся с техникой губернатору Нижегородской области

Полина Долганова

Общество
Мишустин помог несправившемуся с техникой губернатору Нижегородской области
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин помог губернатору Нижегородской области Глебу Никитину справиться с техникой. Глава кабмина встретился с губернатором в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород в четверг, 26 августа.

Во время визита Мишустин посетил выставку в честь 800-летия города. Никитин выразил желание показать политику несколько информативных слайдов из презентации, однако у него не сработал пусть от проектора.

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На опубликованных кадрах видно, как Михаил Мишустин пришел на помощь главе региона, передает «Царьград».

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