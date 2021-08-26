«Старается гулять каждый день»: как проходит восстановление МакSим

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Певица МакSим (Марина Абросимова) проходит длительное восстановление после долгого пребывания в искусственной коме.

Яна Богушевская, менеджер певицы, рассказала, что с 13 августа певица находится дома и проходит курс реабилитации под бдительным присмотром врачей.

— Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают, — сообщила Богушевская.

Также менеджер певицы добавила, что МакSим уже может спокойно разговаривать, однако о возобновлении концертов говорить рано.

— Про пение рано говорить. Разговаривает нормально, — заявила менеджер певицы в беседе с Газетой.Ру.

15 июня певицу МакSим госпитализировали из-за плохого самочувствия во время гастролей в Казани. Позже, медики сообщили, что у исполнительницы 40% поражения легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки. Спустя время, Марина Абросимова смогла самостоятельно дышать, и ее перевели в обычную палату.