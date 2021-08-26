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Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу

Полина Долганова

Политика
Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу
Фото: pixabay.com

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу.

Политик раскритиковал Украину за ее действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

— Это клоунада, — цитирует Грызлова ФАН.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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