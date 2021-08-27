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Дело возбуждено против блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Дело возбуждено против блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

— По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство» — прим. «ВМ») по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке, — говорится в сообщении.

Пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом. Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры, отмечается в Telegram-канале ведомства.

26 августа полиция задержала блогеров. Их доставили для разбирательства в отделение полиции. Telegram-канал «112» сообщил, что нападение совершили трэш-стримеры Евгений Дмитреко и Игорь Малихов.

Видео с нападением на женщину они опубликовали на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.

Видео: Telegram / 112
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