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«Все показала?»: Седокову раскритиковали за откровенный снимок на пляже

Иван Юминов

Общество
«Все показала?»: Седокову раскритиковали за откровенный снимок на пляже
Фото: instagram/annasedokova/

Певица Анна Седокова рассказала, что столкнулась с эмоциональным выгоранием и «невероятной пустотой».

— О нет! Это что, эмоциональное выгорание у меня? Пишу, а термин уже какой-то попсовенький, — рассказала исполнительница.

Ей пришлось поменять несколько городов и стран за последний месяц, а также отпустить старшую дочку учиться в другой стране. После этого певица почувствовала «невероятную пустоту», которую она не может заполнить даже любимым делом.

Ситуацию, по ее словам, осложняет то, что наступает осень и «нужно как взяться, как поднагнать». При этом ей с трудом удается выходить из дома.

Седокова заключила, что это «надуманные проблемы», но, тем не менее, она решила быть «откровенной и разделить мысли с незнакомцами».

При этом подписчики больше всего внимания обратили не на психологическое состояние исполнительницы, а на один из снимков, которые она выложила.

«Как я вас понимаю! Мне кажется, это что-то в атмосфере»; «Все показала?»; «Надо же так раскорячиться!»; «Красотка! Но не надо так откровенно раздвигать границы»; «Почему-то стали фото выкладывать без своего нового мужа-баскетболиста?»; «Так всегда бывает, когда вырастают дети и потихоньку разъезжаются», — написали фолловеры.

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