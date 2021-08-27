Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«К сожалению, может исполниться»: экстрасенс оценила предсказания Ванги на 2021 год

Иван Юминов

Общество
«К сожалению, может исполниться»: экстрасенс оценила предсказания Ванги на 2021 год
Фото: Скриншот из видео Youtube

Предсказание болгарской прорицательницы Ванги о незначительном сокращении населения в России может сбыться. Об этом заявила экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова-Некрасова.

— К сожалению, такое предсказание может исполниться в следующем году. Убыль населения не может быть очень значительная, но тем не менее существенная, — рассказала экстрасенс.

Это связано, по ее словам, с тем, что Сатурн входит в знак Водолея. Последний является знаком, управляющим страной, а Сатурн имеет контроль над ограничением, уменьшением и сжатием.

При этом, как отмечается, Ванга оставила и повод для оптимизма. По словам прорицательницы, во второй половине года в России ситуация улучшится.

Также Ванга оставляла и предсказание о вторжении мусульман в Европу. Полномасштабной войны, подчеркивает Проскурякова-Некрасова, не будет, но там вероятна серия терактов.

При этом данные слова пересекаются с предсказанием Нострадамуса о 20-х годах XXI века. Он говорил, что из-за переселений народов в 2021-м разрушится языковой барьер, но произойдет смешение культур разных стран.

Комментируя предупреждение Ванги о наводнениях и природных катаклизмах, астролог заметила, что в этом году планеты будут расположены в том порядке, который характерен для усиления сейсмической активности. Но землетрясения будут происходить именно в тех регионах планеты, которые к этому традиционно склонны.

При этом Проскурякова-Некрасова не согласна с мыслями прорицательницы о том, что Китай в роли «сильного дракона» может занять место США после их ухода с мировой арены. Европу и Америку, по ее словам, может ждать кризис, в том числе и в 2022 году, но Китаю не удастся захватить мир, отмечает Пятый канал.

Читайте также:
Вангаэкстрасенсыпредсказание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте