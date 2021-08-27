«К сожалению, может исполниться»: экстрасенс оценила предсказания Ванги на 2021 год

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Предсказание болгарской прорицательницы Ванги о незначительном сокращении населения в России может сбыться. Об этом заявила экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова-Некрасова.

— К сожалению, такое предсказание может исполниться в следующем году. Убыль населения не может быть очень значительная, но тем не менее существенная, — рассказала экстрасенс.

Это связано, по ее словам, с тем, что Сатурн входит в знак Водолея. Последний является знаком, управляющим страной, а Сатурн имеет контроль над ограничением, уменьшением и сжатием.

При этом, как отмечается, Ванга оставила и повод для оптимизма. По словам прорицательницы, во второй половине года в России ситуация улучшится.

Также Ванга оставляла и предсказание о вторжении мусульман в Европу. Полномасштабной войны, подчеркивает Проскурякова-Некрасова, не будет, но там вероятна серия терактов.

При этом данные слова пересекаются с предсказанием Нострадамуса о 20-х годах XXI века. Он говорил, что из-за переселений народов в 2021-м разрушится языковой барьер, но произойдет смешение культур разных стран.

Комментируя предупреждение Ванги о наводнениях и природных катаклизмах, астролог заметила, что в этом году планеты будут расположены в том порядке, который характерен для усиления сейсмической активности. Но землетрясения будут происходить именно в тех регионах планеты, которые к этому традиционно склонны.

При этом Проскурякова-Некрасова не согласна с мыслями прорицательницы о том, что Китай в роли «сильного дракона» может занять место США после их ухода с мировой арены. Европу и Америку, по ее словам, может ждать кризис, в том числе и в 2022 году, но Китаю не удастся захватить мир, отмечает Пятый канал.