Врач назвала условие для получения «золотой брони» от COVID-19

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Человек может получить так называемую «золотую броню», если он привьется после того, как переболеет коронавирусом. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки, — рассказала специалист.

При этом, по ее словам, люди, которые болеют COVID-19, не должны вакцинироваться. В этом случае препарат не успеет сформировать иммунный ответ организма, поэтому течение инфекции будет зависеть исключительно от иммунного ответа пациента.

Человеку может показаться, что болезнь является последствиями прививки, так как коронавирус проявляет себя не сразу, предупредила она. Поэтому человеку следует лечиться, а не отказываться от лекарств, пытаясь «выняньчить» уровень антител.

Это означает, что перед прививкой следует пройти ПЦР-тест. Если человек чувствует недомогание после прививки, а также имеет положительный ПЦР-тест, то в данном случае виноват COVID-19, приводит слова Барановой РИА Новости.