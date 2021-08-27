Москвичам рассказали о новых находках на территории бывшего Воспитательного дома

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

На территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде специалисты Института археологии Российской академии наук во время раскопок обнаружили 285 артефактов XIX века.

Московский императорский воспитательный дом был учрежден Екатериной II в 1763 году как благотворительное учебно-воспитательное заведение для оставшихся без родителей детей. После революции 1917 года его упразднили.

— Новые находки — прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребенка. Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены, поэтому мы надеемся, что до наступления холодов здесь будут найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На месте раскопок также обнаружили предметы, относящиеся к косторезному производству. Среди них фрагменты пластин из костей животных, из которых, скорее всего, вырезали круглые пуговицы. Также в археологическую коллекцию вошли костяные ложечки, изготовленные учениками.

Известно, что при Воспитательном доме находились мастерские, где детей обучались ремеслам. Кроме резьбы по кости, мальчики учились красильному, башмачному, перчаточному и текстильному делу, в девочки изучали рукоделие, домоводство, плетение кружев и шитье.

1/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия 2/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия 3/3 Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Среди артефактов есть еще одна интересная находка — шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года. Сотрудники Воспитательного дома не покинули осажденную французами Москву, чтобы ухаживать за сиротами. Им удалось спасти главное здание от пожара, хотя весь район Китай-города практически полностью сгорел. В Воспитательном доме был развернут госпиталь.

Кроме того, археологи нашли фрагменты керамической посуды, светильники и изразцы, а также элементы кожаной обуви, пишет официальный сайт мэра Москвы.