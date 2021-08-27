Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 тысяч обращений обработал Единый контакт-центр Стройкомплекса с начала года

Анастасия Колоскова

Город
Более 20 тысяч обращений обработал Единый контакт-центр Стройкомплекса с начала года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За период с 1 января по 25 августа 2021 года в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы поступило 20 478 обращений граждан. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, чаще всего москвичи интересовались программой реновации и сроками переселения в новостройки. Таких обращений было более 57 процентов от общего числа поступивших на горячую линию и через электронную приемную.

Второй по популярности темой стало дорожное строительство.

— Более 250 запросов от москвичей поступает на тему строительства хорд, транспортных развязок и дублеров. Жителей города интересуют сроки ввода новых станций метро и МЦД. И это понятно, в Москве на развитие транспортного каркаса выделяется большая часть бюджетных денег. Работы заметны практически каждому: и автовладельцам, и тем, кто передвигается по городу общественным транспортом, — прокомментировал руководитель департамента.

Он отметил, что в ЕКЦ также обращаются и представители бизнеса, застройщики и девелоперы, которые интересуются информацией о порядке предоставления государственных услуг и изменениях законодательства в строительной отрасли. Сотрудники контакт-центра приглашают их на специализированные семинары и вебинары.

Сергей Левкин напомнил, что Единый контакт-центр не так давно расширил список консультационных услуг. Теперь обратившиеся могут получить экспресс-анализ земельного участка или оценить риски перед строительством капитального объекта.

— Более ­30 обращений принято сотрудниками контакт-центра на данную тему. Большая их часть связана с расположением земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, когда перед началом строительства требуется получить согласование с органом власти, утвердившим данную зону. Есть несколько случаев, когда земля, на которой инвестор планировал новое строительство, находилась в границах красных линий, соответственно, на ней категорически запрещено возводить какие-либо объекты, — глава департамента.

Единый контактный центр начал работу в составе Департамента градостроительной политики Москвы в марте 2017 года.

Читайте также:
Сергей ЛевкинДепартамент градостроительной политики Москвыконтакт-центр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте