Более 20 тысяч обращений обработал Единый контакт-центр Стройкомплекса с начала года

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За период с 1 января по 25 августа 2021 года в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы поступило 20 478 обращений граждан. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, чаще всего москвичи интересовались программой реновации и сроками переселения в новостройки. Таких обращений было более 57 процентов от общего числа поступивших на горячую линию и через электронную приемную.

Второй по популярности темой стало дорожное строительство.

— Более 250 запросов от москвичей поступает на тему строительства хорд, транспортных развязок и дублеров. Жителей города интересуют сроки ввода новых станций метро и МЦД. И это понятно, в Москве на развитие транспортного каркаса выделяется большая часть бюджетных денег. Работы заметны практически каждому: и автовладельцам, и тем, кто передвигается по городу общественным транспортом, — прокомментировал руководитель департамента.

Он отметил, что в ЕКЦ также обращаются и представители бизнеса, застройщики и девелоперы, которые интересуются информацией о порядке предоставления государственных услуг и изменениях законодательства в строительной отрасли. Сотрудники контакт-центра приглашают их на специализированные семинары и вебинары.

Сергей Левкин напомнил, что Единый контакт-центр не так давно расширил список консультационных услуг. Теперь обратившиеся могут получить экспресс-анализ земельного участка или оценить риски перед строительством капитального объекта.

— Более ­30 обращений принято сотрудниками контакт-центра на данную тему. Большая их часть связана с расположением земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, когда перед началом строительства требуется получить согласование с органом власти, утвердившим данную зону. Есть несколько случаев, когда земля, на которой инвестор планировал новое строительство, находилась в границах красных линий, соответственно, на ней категорически запрещено возводить какие-либо объекты, — глава департамента.

Единый контактный центр начал работу в составе Департамента градостроительной политики Москвы в марте 2017 года.