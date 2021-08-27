Праздник «Абрикос» и Фестиваль национального гостеприимства пройдут на ВДНХ

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ВДНХ пригласила москвичей на праздник «Абрикос» и Фестиваль национального гостеприимства, которые пройдут в последние выходные лета.

Так, в субботу, 28 августа, там состоится многонациональный праздник «Абрикос», который пройдет в Москве в 11-й раз. В течение всего дня на ВДНХ будет звучать музыка армянских композиторов. Зрители смогут увидеть выступления джазовых коллективов и национальных ансамблей. Все посетители смогут попробовать специальное угощение — абрикосы.

В этот же день на Центральной аллее ВДНХ начнет работу выставка фотографий «Этническое многообразие народов России и стран СНГ».

В 10:00 возле павильона № 27 «Физкультура и спорт» пройдет турнир по мини-футболу «Абрикосовый мяч».

Жители столицы могут принять участие в соревнованиях по шахматам и нардам в шахматном клубе, для чего необходимо предварительно зарегистрироваться. Турниры состоятся 28 и 29 августа. С 13:00 до 15:00 — по нардам, а с 15:30 до 18:00 — по шахматам.

С 13:00 до 13:30 в лектории центра письменности «Слово» (павильон № 58) пройдет показ национальных костюмов. А с 14:30 до 15:00 на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» состоится выступление канатоходца Расула Абакарова.

Посетителей ждет и концертная программа. В Доме культуры ВДНХ с 13:00 до 18:00 выступят российские и зарубежные фольклорные коллективы. Посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться.

Помимо этого, на площадке возле павильона № 44 пройдет джазовый фестиваль Apricot Jam, на котором выступят Маргарита Позоян, Анаит Погосян, Лианна Ароян и группа Tony Karapetyan Trio.

Возле павильона № 68 с 14:30 до 15:30 состоится выступление Московского казачьего духового оркестра имени М. И. Платова.

В воскресенье, 29 августа, на ВДНХ пройдет Фестиваль национального гостеприимства народов России и СНГ, приуроченный к 30-летию Содружества независимых государств, которое отмечается в 2021 году. Зрителей приглашают на концерты, театральные постановки и спортивные шоу.

Так, с 10:00 до 20:00 на площадке около павильона № 27 «Физкультура и спорт» пройдет футбольный матч «Кубок дружбы».

Дом культуры ВДНХ покажет несколько постановок. В 12:00 начнется комедия «Кубик Рубика, или Геометрия любви» Московского армянского театра, в 15:00 — спектакль «Еврейские рассказы» Московского еврейского театра «Шалом», а в 18:00 — постановка «Живи вечно» московского театра «Багаж».

В 13:30 у павильона «Центральный» состоится концерт музыкальных коллективов разных стран. В это же время на Центральной аллее под аккомпанемент духового оркестра пройдет «Марш дружбы» разных народов.

В 14:30 на стадионе в Останкинском парке гости смогут увидеть трюковое шоу с участием силачей Сергея Агаджаняна и Сергея Чуприны. В 15:30 на площадке между павильоном «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» выступление повторит канатоходец Расул Абакаров.

С 14:30 до 17:30 у павильона № 68 будет организована развлекательная зона для детей, пишет официальный сайт мэра Москвы.