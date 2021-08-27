Политолог Лукьянов рассказал, что ждет Байдена из-за ситуации в Афганистане

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Сложившаяся ситуация в Афганистане сильно ударила по имиджу США, но не приведет к их краху. Большей части американцев все равно, что происходит в регионе, а вот республиканцы воспользуются ситуацией. Правда, импичмент президенту Джозефу Байдену не объявят. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, гибель военных в Кабуле — одна из крупнейших единовременных потерь американской коалиции за много лет. Но она не нанесет смертельный удар военщине страны, сказал политолог. По его словам, ситуация в Афганистане — крайне неприятный удар по престижу, в целом проблемы региона американского избирателя волнуют мало. Да и США не имеют долгосрочных планов в отношении Афганистана. Вывод американских войск из региона был всеми поддержан. А вот реализация плана показала удивительную степень неподготовленности американской разведывательной военной организации. Как подчеркнул Лукьянов, в этой сфере у США «что-то не то, впрочем, это не в первый раз».

— Проблема Байдена в том, что ему, видно по нему, очень тяжело это дается физически. Старый человек, не очень здоровый. И вопрос в том, как это на нем скажется лично, на его здоровье, дееспособности. Республиканцы, естественно, попытаются сейчас использовать это на 120 процентов. Значит, вернуть демократам все то, что получил Трамп. Теперь уцепиться за Афганистан. Но Афганистан — это не ковид. Ковид касался всех, и поэтому Трамп на нем сгорел. Афганистан касается не всех. Конечно, это сильный удар, но никто не рухнет, никто импичмент Байдену не объявит, — сказал Лукьянов.

Также он отметил, что через время шум вокруг ситуации в Афганистане утихнет. Однако проблемы американцев в регионе — это еще одно проявление процесса по сворачиванию глобальных амбиций США быть мировым лидером.