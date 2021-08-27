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Международный фестиваль по дрон-рейсингу впервые пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Международный фестиваль по дрон-рейсингу впервые пройдет на ВДНХ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 28 и 29 августа приглашает посетителей на Международный фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival. Форум объединит в себе все разновидности дрон-рейсинга: киберспорт и реальную гонку дронов.

В течение двух дней 40 опытных пилотов будут бороться за лидерство в мире беспилотных технологий в одиночном зачете. Помимо индивидуального зачета зрителей ждет командная гонка, а также Женский кубок.

Зрители смогут не только увидеть захватывающие гонки, но и познакомиться с новыми технологиями, пройти мастер-классы у лучших пилотов мира и записаться на обучение в первую в России Академию по управлению дронами. Посетители также смогут попробовать себя в роли гонщика — взять в руки пульт и обучиться пилотированию бесплатно как в симуляторе, так и на настоящем дроне.

В рамках фестиваля пройдет конкурс фотографий, сделанных с помощью беспилотника. Лучшие работы будут представлены на Дрон-фестивале.

Фестиваль пройдет на площади Промышленности.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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