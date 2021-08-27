«Грибной» квест и Школа лесовичка: какие занятия проведет Мосприрода в выходные

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Мосприрода 28 и 29 августа приглашает взрослых и детей в экоцентры и на природные территории, где для посетителей пройдут бесплатные творческие занятия.

В субботу в экоцентре «Битцевский лес» пройдет квест «Грибное лукошко», а в экоцентре «Лесная Сказка» почитают «Сказки под сосной».

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, обзорная экскурсия состоится по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка». В экоцентре «Скворечник» можно принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и игре «Знаем, умеем, сортируем». Экологические игры, конкурсы, викторины пройдут и в экоцентре «Воробьевы горы».

Экоцентр «Лесная Сказка» в летнюю школу лесовичка и экотеку зовет малышей 29 августа. А в экоцентре «Пчеловодство» можно послушать лекцию «Современное пчеловодство».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.