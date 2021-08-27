Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне

Ольга Маркова

Развлечения
Книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне
Фото: pixabay.com

Московская область 4 и 5 сентября приглашает посетить Коломну, где в первые выходные осени состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Форум приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка», рассказывающего о повседневности 1960-х.

В субботу, 4 сентября, город накроет фантастическая атмосфера, соединившая в себе события XIX века, 60-х годов XX века и современности. Тема фестиваля текущего года — «Фантастическое. О чем мы мечтаем?».

Достоевский придавал мистическому большое значение. В концепции его творчества фантастика создавала новую эстетическую реальность, второй план повествования. В двадцатом веке тему фантастического подхватили и развили писатели-шестидесятники.

Фестиваль стартует с утреннего концерта «Посвящение Достоевскому». В течение дня на главной сцене со зрителями встретятся современные писатели, актеры и эксперты: Денис Драгунский, Леонид Клейн, Игорь Волгин, Елена Шубина, Евгения Некрасова и куратор литрезиденции «Арткоммуналки» Игорь Сорокин, Вениамин Смехов, Фёкла Толстая и другие.

Вечером сквер имени Зайцева превратится в модный Бродвей и перенесет в атмосферу шестидесятых годов XX века. Концерт «Музыка оттепели» проведет знаток джаза Михаил Митропольский.

Впервые на фестивале развернется масштабная арт-инсталляция «Выйти за рамки» в честь десятилетия музея-резиденции «Арткоммуналка». Кроме того, все желающие примут участие в фантастических экспериментах вместе с молодыми иллюстраторами, семейных мастер-классах, посмотрят театральную программу и смогут выбрать книги на маркете.

В воскресенье, 5 сентября, фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Здесь состоится праздник «Счастливый Достоевский».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также:
ФестивалилитератураКниги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте