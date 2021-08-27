Книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне

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Московская область 4 и 5 сентября приглашает посетить Коломну, где в первые выходные осени состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Форум приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка», рассказывающего о повседневности 1960-х.

В субботу, 4 сентября, город накроет фантастическая атмосфера, соединившая в себе события XIX века, 60-х годов XX века и современности. Тема фестиваля текущего года — «Фантастическое. О чем мы мечтаем?».

Достоевский придавал мистическому большое значение. В концепции его творчества фантастика создавала новую эстетическую реальность, второй план повествования. В двадцатом веке тему фантастического подхватили и развили писатели-шестидесятники.

Фестиваль стартует с утреннего концерта «Посвящение Достоевскому». В течение дня на главной сцене со зрителями встретятся современные писатели, актеры и эксперты: Денис Драгунский, Леонид Клейн, Игорь Волгин, Елена Шубина, Евгения Некрасова и куратор литрезиденции «Арткоммуналки» Игорь Сорокин, Вениамин Смехов, Фёкла Толстая и другие.

Вечером сквер имени Зайцева превратится в модный Бродвей и перенесет в атмосферу шестидесятых годов XX века. Концерт «Музыка оттепели» проведет знаток джаза Михаил Митропольский.

Впервые на фестивале развернется масштабная арт-инсталляция «Выйти за рамки» в честь десятилетия музея-резиденции «Арткоммуналка». Кроме того, все желающие примут участие в фантастических экспериментах вместе с молодыми иллюстраторами, семейных мастер-классах, посмотрят театральную программу и смогут выбрать книги на маркете.

В воскресенье, 5 сентября, фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Здесь состоится праздник «Счастливый Достоевский».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.