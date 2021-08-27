Диетолог назвала правильный способ борьбы с кофейной зависимостью

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Чтобы навсегда отказаться от кофе, нужно запастись терпением на несколько недель. Сначала могут быть головные боли и плохое настроение. Но нужно потерпеть, а заядлым кофеманам стоит постепенно снижать суточный объем выпитого напитка. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, кофе является мочегонным напитком и может сильно обезвоживать, приводить к сильной сухости кожи. Кроме того, кофеин не позволяет усваиваться кальцию, плохо влияет на качество сна, стимулирует нервную систему.

— Кофейная зависимость — это действительно болезнь. Отказаться от кофеина тяжело, но это всего лишь привычка. Достаточно около трех недель не употреблять кофе, организм постепенно забывает его вкус, воздействие на организм, и кофе будет хотеться все меньше. Конечно, заядлым кофеманам, которые выпивают больше четырех чашек в день, отказаться сложнее, — сказала врач.

Заядлые кофеманы в начале отказа от кофе могут жаловаться на головную боль, плохое состояние, настроение. Поэтому им нужно постепенно сокращать количество выпиваемых чашек напитка в день. Кроме того, обычно через две недели после отказа от кофе становятся заметны улучшения в здоровье и внешнем виде: сон нормализуется, лицо приобретает натуральный розовый цвет, улучшается работа нервной системы. Но сначала может показаться, что тяжело просыпаться с утра, но эта привычка пройдет.

— Заменить кофе можно цикорием, травяными чаями с лимонов. Можно использовать матча-латте, заваривать на растительном молоке. Этот вкусный напиток хорошо стимулирует и придает энергии. Цикорий тоже можно готовить на растительном молоке — миндальном или арахисовом, лучше без сахара, — заключила Писарева.