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Выставка-комикс «Александр Невский» откроется в парке «Россия — Моя история»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка-комикс «Александр Невский» откроется в парке «Россия — Моя история»
Фото: Вечерняя Москва

Исторический парк «Россия — Моя история» представляет выставку-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Иллюстрированный трагический эпос зрители увидят в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. Концепция проекта «обучение с помощью развлечения» сделает выставку живой и интересной для всех посетителей.

Для более полного погружения в графический роман написано девять музыкальных произведений, авторами которых стали дирижер «Другого оркестра» Александр Жемчужников и музыкант Николай Шабуневич.

Выставка открыта с 27 августа до конца сентября, сообщает пресс-служба парка.

В главном здании Российской государственной библиотеки открыта книжно-иллюстративная выставка «Великий князь Владимирский Александр Невский», приуроченная к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Ярославича Невского. В экспозиции представлены летописные своды, труды о жизни и деяниях великого князя, карты, нотные издания, иллюстрации и фотоматериалы из фондов библиотеки.

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