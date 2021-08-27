Росгвардейцы проверили живущих вблизи школ владельцев оружия младше 21 года

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В преддверии Дня знаний сотрудники Росгвардии проверили свыше 70 тысяч владельцев оружия, которые живут рядом с учебными заведениями. Особое внимание уделялось тем владельцам, которые младше 21 года. Об этом в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

— Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии проведено более 70 тысяч проверок обеспечения условий сохранности оружия у граждан, проживающих вблизи мест проведения торжественных мероприятий. При этом особое внимание уделялось владельцам охотничьего гладкоствольного длинноствольного полуавтоматического оружия, а также владельцам оружия в возрасте до 21 года включительно, — сказал он.

Также Грибакин подчеркнул, что для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, будет задействовано более 30 тысяч росгвардейцев.