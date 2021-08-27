Андрей Бочкарев рассказал о строительстве пешеходной зоны в Басманном районе

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый пешеходный бульвар расположат в Басманном районе Москвы для соединения Большой Почтовой улицы и Рубцовской набережной. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил заммэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, благоустройство общественной зоны проведут на территории площадью 3,6 квадратных метров. Здесь появится парк с детским игровым комплексом, который возведут на средства инвестора. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

— В районе Басманный в центре Москвы появится новая пешеходная зона — Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную свяжет зеленый пешеходный бульвар протяженностью 300 метров, —отметил заместитель мэра Москвы.

Проект жилого комплекса «Резиденция архитекторов» реализует тот же инвестор. Несмотря на то, что реконструкция бульвара выходит за рамки благоустройства территории многоэтажного дома, инвестор взял эту задачу на себя.

— Бульвар сделает доступ в жилой квартал удобнее и будет служить пешеходной зоной для всех жителей района. Проект благоустройства предполагает высадку деревьев, укладку газона, установку детского городка, навесов, скамеек, фонарей освещения и обустройство пешеходных дорожек, — добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В пятницу, 27 августа, Андрей Бочкарев сообщил, что более 120 километров набережных Москвы-реки благоустроят и реконструируют в рамках программы развития прибрежных территорий.