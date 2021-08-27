Более 600 москвичей с ограниченными возможностями здоровья стали волонтерами с начала года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2021 года более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья стали волонтерами на городских мероприятиях. В этом им помог ресурсный центр «Мосволонтер», который развивает в столице инклюзивное добровольчество.

Инклюзивное добровольчество — это особое направление волонтерства, которое направлено как на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и на их интеграцию в добровольческую деятельность.

— Инклюзивное волонтерство — это особая деятельность, но она подразумевает не только помощь людям с инвалидностью. Это двусторонняя история. Вся деятельность «Мосволонтера» направлена на то, чтобы показать: волонтером может стать действительно каждый, преград нет. И мы всегда готовы помочь людям с ОВЗ начать заниматься добровольчеством: научим, подскажем и поддержим, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Волонтеры сопровождают участников конкурсов и фестивалей, посещают инклюзивные мастерские и арт-студии, а также изучают условия доступности городской среды для людей с ОВЗ.

«Мосволонтер» проводит обучение тех, кто желает стать волонтером для маломобильных горожан. На специальных мастер-классах помощники учатся взаимодействию с людьми с инвалидностью.

Партнерами «Мосволонтера» являются около 30 некоммерческих организаций, реализующих инклюзивные проекты для людей с ОВЗ. Например, добровольцы посещают мастерскую «Сундук» для людей с ментальными нарушениями, помогают в «Редком фестивале» для людей с редкими заболеваниями и конкурсе «Свободный микрофон».

— Людям с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь требуются внимательное и заботливое отношение, предусмотрительность. Иногда нужно заранее продумать, что может понадобиться человеку в следующий момент. При физическом контакте главное заключается в том, что не ты держишь человека за руку, а он держится за тебя. В противном случае его можно дезориентировать. Основное, конечно, это общение, внимательность и желание доставить человеку комфорт, — отметила волонтер Зайда Бейгалова.

Люди с ОВЗ могут не только принимать участие в инклюзивных проектах, но и присоединиться к команде волонтеров.

В текущем году ресурсный центр обучил 30 участников проекта «Школа инклюзивного волонтерства». Люди с инвалидностью приняли участие в тренинге по командообразованию, узнали об основных принципах волонтерской деятельности и о том, как они могут участвовать в городских событиях, пишет официальный сайт мэра Москвы.