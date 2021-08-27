«Все это меня угнетало»: Буланова рассказала, за что не любила школу

Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова не любила школу за ограничение свободы в распоряжении собственным временем. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Честно признаюсь, у меня не было любви к школе. Скорее всего, это связано с тем, что я не люблю быть привязанной к какому-то конкретному времени. Все это меня угнетало, — призналась Буланова.

Она добавила: самым ярким эпизодом, связанным со школьной жизнью, для нее оказался День знаний в первом классе. Тот же эпизод запомнился певице и в биографии собственных детей.

— Больше всего мне запомнилось 1 сентября, когда дети — один и второй — в первый класс пошли. Вот это я хорошо помню, — поделилась собеседница «ВМ».

В то же время ярких эмоций не удалось испытать и будучи матерью первоклассников. Скорее, они были «нейтральными», заметила Буланова. Дети, по ее словам, тоже никогда «не рвались в школу».