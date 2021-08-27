Москвичам рассказали, на каких парковках чаще можно найти свободные места

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пресс-службе Московского паркинга указали шесть парковок со шлагбаумом в центре столицы, где чаще всего можно найти свободные места.

Они расположены по следующим адресам: Добровольческая улица, дом 24; улица Новый Арбат, дом 11 — дом 21 (участок 2); проспект Академика Сахарова, дом 9 — дом 11; улица Крымский Вал, у входа в парк искусств «Музеон»; улица Хамовнический Вал, дом 24 — дом 28; Триумфальная площадь, дом 1.

Фото: Пресс-служба Московского паркинга

В пресс-службе отметили, что припарковаться на любой из них можно, используя почасовую оплату. А на трех из них — на Добровольческой улице, Хамовническом Валу и проспекте Академика Сахарова также предусмотрена абонементная система.

Свободные абонементные места в настоящее время есть на парковке на Хамовническом Валу, их можно приобрести до 10 сентября.