Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проезжую часть и тротуары в Москве промоют шампунем в субботу, 27 августа

Виктория Сикерина

Город
Проезжую часть и тротуары в Москве промоют шампунем в субботу, 27 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные дороги и пешеходные зоны промоют со специальным моющим средством в субботу, 28 августа. Об этом сообщил заммэра в правительстве города Петр Бирюков в пятницу, 25 августа.

Также от загрезнений очистят парковки, дворы и общественные пространства.

— В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб, — заявил заместитель Сергея Собянина.

По его словам, применяемое моющее средство способно удалить пятна мазута, масла и другие загрязнения. После дороги промоют водой.

Также Петр Бирюков добавил, что шампунь совершенно безопасен и экологичен. Он не содержит кислот и щелочей, а также разлагается в почве.

— Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур, — подытожил заммэра.

В среду, 25 августа, Петр Бирюков сообщил, что более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году.

Читайте также:
коммунальные службы городаПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте