Проезжую часть и тротуары в Москве промоют шампунем в субботу, 27 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные дороги и пешеходные зоны промоют со специальным моющим средством в субботу, 28 августа. Об этом сообщил заммэра в правительстве города Петр Бирюков в пятницу, 25 августа.

Также от загрезнений очистят парковки, дворы и общественные пространства.

— В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб, — заявил заместитель Сергея Собянина.

По его словам, применяемое моющее средство способно удалить пятна мазута, масла и другие загрязнения. После дороги промоют водой.

Также Петр Бирюков добавил, что шампунь совершенно безопасен и экологичен. Он не содержит кислот и щелочей, а также разлагается в почве.

— Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур, — подытожил заммэра.

В среду, 25 августа, Петр Бирюков сообщил, что более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году.