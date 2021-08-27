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Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в Токио в толкании ядра

Анастасия Волоснова

Спорт
Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в Токио в толкании ядра
Фото: paralymp.ru

Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Выступление состоялось в пятницу, 27 августа.

Хинчагов показал результат 15,78 метра, принеся российской сборной золото Паралимпиады. Второе место занял тунисец Ахмед Бен Мослах, показавший результат 14,50. Бронзу взял бразилец Жоао Виктора Тейшейры де Соузы Силвы с результатом 14,45.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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