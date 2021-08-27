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Что автовладельцы должны обязательно сделать до начала осени

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Что автовладельцы должны обязательно сделать до начала осени
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Перед приходом холодов автолюбителям нужно отправить машину на ТО: проверить работу аккумулятора, состояние различных жидкостей, а также заранее задуматься о приобретении зимней резины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, специальной подготовки автомобиля к осени не существует, однако стоит озаботиться состоянием некоторых компонентов машины.

— Перед началом холодов и дождливого сезона можно провести техническое обслуживание: проверить все рабочие жидкости, такие как антифриз, и тормозную систему. Желательно помыть машину и натереть средствами для ухода: сезон грязи будет длиться долго, — посоветовал Баканов.

Эксперт обратил внимание, что водители из северных регионов России могут уже в начале осени задуматься о переходе на всесезонную или зимнюю нешипованную резину.

Автолюбителям из более теплых частей страны лучше заранее приобрести новый комплект зимней резины, если пришло время ее менять, — так они смогут сэкономить, отметил специалист.

— Шины на замену уже можно купить сейчас, потому что осенью цены точно не будут ниже. Есть смысл заранее подумать об этом, — порекомендовал Баканов.

Собеседник «ВМ» также обратил внимание, что перед холодным сезоном стоит проверить состояние аккумулятора. При проблемах с запуском устройство лучше заменить, заключил автоэксперт.

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