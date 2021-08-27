Эксперт рассказал, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

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Если однажды залить в автомобиль не тот бензин, что нужно, ничего страшного не произойдет. Если делать это систематически, то двигатель будет работать не в полную силу. А вот если в дизельный двигатель залить бензин или в бензиновый дизель, автомобиль придется ремонтировать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

— Если же в ту машину, в которую принято заливать 95-й бензин, мы залили 92-й, глобального, конечно, ничего не произойдет: с остатками смешается, будет работать. Если же будет заливать систематически 92-й бензин вместо 95-го, то двигатель будет работать не в полную силу. Он не будет выдавать заложенный в нем заводом потенциал. Ничего страшного нет. Гораздо страшнее, если кто-то зальет в дизельный двигатель бензин или, наоборот, в силовой агрегат, который рассчитан на бензин, дизель, машина просто встанет, — сказал эксперт.

Он добавил, что в таком случае придется полностью сливать топливо из автомобиля, прочищать топливную рампу, магистрали и заливать то, что установлено заводом-производителем.

Славнов также напомнил, что любой автомобиль проектировали инженеры, которые рассчитывали, на каком топливе оптимально будет работать тот или иной силовой агрегат. Поэтому рекомендации по необходимому той или иной машине бензину существуют не просто так.

— Инженеры просчитывали, как в данных условиях будет работать двигатель. Поэтому в мануале написали, что для того или иного двигателя оптимально 95-е октановое, 92-е октановое число или попросту октан-корректор, когда можно наливать и 92-й, и 95-й бензин, — подчеркнул эксперт.