«Ты просто богиня»: Таюрская восхитила поклонников своей коллекцией купальников

Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Российская певица Софья Таюрская показала коллекцию своих купальников. Самыми интересными экземплярами солистка группы Little Big поделилась на своей странице в Instagram.

По ее словам, в настоящее время бренды шьют ей купальники на заказ.

— Официально закрываю сезон купальников и обнаженки в своем инстаграме в этом году! — написала Таюрская.

Подписчики не оставили звезду без внимания и написали много хвалебных комментариев о ее фигуре.

Также под снимком певицы отметились и некоторые звезды российского шоу-бизнеса.

Так, например, подтянутое тело артистки оценила певица Глюкоза.

— На таком теле идеально все, — написала она.

— Мой Бог, — написала под публикацией актриса Варвара Шмыкова, выражая восхищение внешним видом певицы.

До этого известная американская певица Кэти Перри развеселила пользователей Сети, назвав вокалистку группы Little Big Софью Таюрскую Ферги — бывшей участницей The Black Eyed Peas — в комментариях под фотографией петербургских артистов, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте продюсер и музыкант Оливер Три.