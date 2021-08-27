Крымский публицист откровенно рассказал о жизни на полуострове при российской власти

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Крымский публицист Евгений Тинянский рассказал о жизни на полуострове и отметил, что с приходом российской власти в регионе начали реализовывать большое количество важных и интересных проектов.

— С приходом России, с момента его воссоединения со своей единственной и настоящей исторической родиной, Крым стал получать фактически все. Сейчас действуют всевозможные федеральные и местные программы, у РК есть все возможности для развития, —рассказал Тинянский в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Эксперт напомнил, что такие важные объекты, как Крымский мост, трасса «Таврида» и симферопольский аэропорт, имеют огромное федеральное значение и помогают местным жителям наслаждаться инфраструктурой и жить полноценной жизнью.

Публицист добавил, что в настоящее время на полуострове строятся муниципалитеты и реализуется программа формирования удобной городской среды. Так, например, в Ялте реконструировали Пионерский парк.

Журналист также выразил сожаление, что международные санкции мешают Крыму реализоваться и обеспечить населению исключительно яркую и наполненную жизнь.

Тинянский подытожил, что, судя по всему, в скором будущем ограничения, которые наложило на Крым мировое сообщество, будут отменены, потому как иностранные граждане «тянутся» к Крыму, передает Nation News.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».