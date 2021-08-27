Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Новороссийска

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Пробы морской воды с побережья Новороссийска и Анапы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в пятницу, 27 августа.

— Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований города Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций, — говорится в сообщении.

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» провели около четырех тысяч исследований воды Черноморского побережья на вирусологические, санитарно-химические, паразитологические, а также микробиологические нормативы. При этом эпидемиологическая ситуация на побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная, уточнили в ведомстве.

Заболеваемость, как отмечается, находится на уровне среднемноголетних показателей, также не зафиксировано вспышек заболеваний. Роспотребнадзор в ежедневном режиме осуществляет мониторинг состояния воды, приводит сообщение ведомства РИА Новости.