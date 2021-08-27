Режим работы нескольких автобусов изменится в Москве с 28 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Работа нескольких остановок и автобусных маршрутов изменится в Москве с субботы, 28 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 28 августа меняется режим работы маршрутов и остановок в разных частях города, — говорится в сообщении.

Новая остановка «Медицинский университет» организуется для автобусов № 66 на улице Островитянова около дома 1 при движении от девятого микрорайона Теплого Стана, между остановками «Улица Академика Бакулева» и «Улица Островитянова, 2».

Также остановки «Родниковая улица, 14» и «Платформа Новопеределкино» для автобусов № 507, 707 и 734 на 185 м вперед по улице Родниковая при движении к улице Производственная. При этом последний автобус № 165 будет отправляться от конечной остановки «Метро «Ясенево» в 00:30 вместо 00:00 во все дни недели.

Кроме того, в связи с открытием Богородского путепровода автобусы № 75 и 822 вернутся на постоянные маршруты с 28 августа. Автобус № 75 будет ходить от дворца спорта «Сокольники» через улицу Лосиноостровская до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Автобус № 822 будет курсировать от платформы «Яуза» до станции метро «Бульвар Рокоссовского», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».