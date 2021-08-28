Микологи рассказали о появлении редких грибов в Подмосковье

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После трех месяцев тропической жары в Подмосковье начались холодные дожди, которые привели к появлению редких грибов. Об этом сообщил миколог Михаил Вишневский.

В лесах Пущино обнаружили вольвариеллу шелковистую. По словам местной жительницы Милы Николаевой, это самый красивый пластинчатый гриб, который растет в древесине.

Сначала на ней, как отмечается, появляется нечто овальное и пятнистое. Это так называемое общее покрывало, внутри которого находится зародыш плодового тела. Оболочка лопается, когда гриб достигает размеров куриного яйца, после чего появляется пушистый белый гриб.

Необычную находку под Сергиевым Посадом удалось сделать и микологу Дмитрию Тихомирову. Он обнаружил боровик золотистый, который до этого специалист видел только на Куршской косе.

Гриб распространен в Северной Америке и является большой редкостью для России, так как растет только на зеленом мху в соснах и служит индикатором хорошей экологии в регионе.

Вишневский отметил, что грибная волна в области началась неделю назад. При этом до нее, по словам эксперта, по лесам прокатилась еще одна волна, которую почти никто не заметил.

Речь идет о «всплеске плодовитости» саркосомы шаровидной, редкого краснокнижного гриба, внешне похожего на необычный цветок. Он подходит исключительно для фотосессий, так как является слишком ядовитым, отмечает «Подмосковье сегодня».