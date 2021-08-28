Юрист предупредил россиян о штрафах за хранение вещей в подъезде

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Хранение личных вещей в подъезде жилого дома грозит штрафом из-за возможного нарушения правил пожарной безопасности. Об этом заявил партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

— Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы, — рассказал эксперт.

Также, по его словам, на путях эвакуации нельзя размещать оборудование, изделия, материалы, а также отходы и мусор. При захламлении мест общего пользования людям грозит административный штраф от двух до трех тысяч рублей.

При этом юрист уточнил, что при хранении велосипеда в подъезде, когда ширина коридора превышает 1,2 метра, такое расстояние признается достаточным для эвакуации более 50 человек. Но, так как в правилах нет исключений для велосипедов и других малогабаритных вещей, то человек в любом случае будет считаться нарушителем, приводит слова Сосновского РИА Новости.