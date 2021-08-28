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Открытие фестиваля «Спасская башня» состоялось на Красной площади

Иван Юминов

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Открытие фестиваля «Спасская башня» состоялось на Красной площади
Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось на Красной площади. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

— Главной темой фестиваля объявлены такие понятия, как время, музыка и мир. И главное слово здесь музыка, исцеляющая душу и дающая надежду в мире, охваченном пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.

В мероприятии в этом году примут участие военные оркестры из России, Катара, Мексики, Греции и Белоруссии. Со старинными маршами, вальсами и современными произведениями выступили 1200 военных музыкантов, зрители также наблюдали за строевыми приемами с карабинами и шашками.

Открытие фестиваля началось с фанфаров «Спасская башня» и барабанного боя, исполненного участниками оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерала-лейтенанта Халилова. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО по традиции вышел первым на Красную площадь, вместе с ним — рота специального караула президентского полка СКМК ФСО.

В выступлении также приняли участие Центральный военный оркестр Минобороны, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища в тандеме с ансамблем барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны, Центральный пограничный ансамбль ФСБ, а также Московский казачий хор, отмечается на сайте мероприятия.

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