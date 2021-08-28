«Набрался смертельного негатива»: экстрасенс рассказала, почему работа с Заворотнюк могла убить шамана Дардо Кусто

Анастасия Заворотнюк / Фото: www.instagram.com/a_zavorotnyuk / Официальный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Instagram

Если шаман Дардо Кусто и правда снимал порчу с больной актрисы Анастасии Заворотнюк, он мог «нахватать» негатива на себя. Такие переживания могли стать причиной его гибели, рассказала «Вечерней Москве» экстрасенс, целитель Мирослава Коллавини.

— Он не заболел тем же, но мог потерять силы потому, что, насколько я знаю, он пытался еще выходить с Анастасией на связь, хотел дальше помочь. В нашем деле хуже всего, когда мы начинаем сочувствовать своим клиентам. Потому что как только это включается, сразу непроизвольно начинаешь на себя тянуть всю боль, болезни, проблемы человека. В нашей практике, как и в медицине, рекомендовано психологическое отстранение. Насколько мы знаем, Заворотнюк была практически при смерти, и Дардо пытался ей помочь, слишком эмоционально принял все близко к сердцу. Вполне возможно, что он стянул на себя часть беды, которая предназначалась ей. Вероятно, он набрался этого смертельного негатива, который над ним довлел, и это привело к таким последствиям, — сказала экстрасенс.

Ранее СМИ сообщили о том, что в небольшом хостеле на востоке Москвы 24 августа был найден мертвым популярный шаман, эксперт ТВ-программ Дардо Кусто. Также известно, что в комнате полицейские обнаружили кровавую надпись на стене: «Я все равно буду жить».